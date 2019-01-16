66.33 % لا جديد في أساليب المنتخبات

المصدر: دبي- علي شدهان

يرى 66.33% من المستطلعين عبر استطلاع الرأي الذي أجرته «صحيفة البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، أن لا جديد في أساليب لعب المنتخبات المشاركة في النسخة 17 لكأس آسيا في الإمارات، فيما يرى 33.66 عكس ذلك.

وطرحت «البيان» على متابعيها ، سؤالاً محدداً مفاده «هل ترى جديداً في أساليب لعب منتخبات كأس آسيا؟»، فجاءت الردود في الموقع الإلكتروني بنسبة 35% يرون جديداً، فيما يرى 65% خلاف ذلك، بينما يرى 35% عبر «تويتر» أن البطولة أفرزت أساليب لعب جديدة، في مقابل 65% لم يروا جديداً، فيما يرى 31% من المستطلعين عبر «فيسبوك» أن هناك جديداً، في مقابل 69% لا يرون أي جديد في أساليب لعب المنتخبات.