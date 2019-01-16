هنا الإمارات

تجسّد واحة الكرامة رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وتوجيهاته لتخليد أسماء الشهداء الذين ضحّوا بأرواحهم أثناء تأدية واجبهم الوطني ليبقى علم الإمارات عالياً في سماء الدولة.

وتضم الواحة نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً من ألواح الألومنيوم الضخمة التي يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن في مشهد يعبر عن أسمى معاني الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب والجنود البواسل.

يرمز نصب الشهيد إلى القوة والشجاعة التي تحلى بها شهداء الإمارات وأبطالها. وقد تم نقش قسم الولاء للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة على العمود الطويل في الجزء الخلفي من نصب الشهيد. بينما نُقش على الألواح الأخرى قصائد وأقوال للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، واقتباسات من أقوال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويتكون نصب الشهيد من نحو 300 طن من الحديد ومن 900 لوح من الألومنيوم.

كما تحتوي الواحة على جناح الشرف والمغطى سقفه بثمانية ألواح ترمز إلى الإمارات السبع، بينما يمثل اللوح الثامن شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويوجد في منتصف الجناح عمل فني يتكون من ألواح زجاجية شفافة كبيرة تمثل الإمارات السبع.