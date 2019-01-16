الرقم القياسي للجماهير

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. وتشير أوراق التاريخ إلى أن نهائي نسخة بطولة آسيا في 13 يونيو 1976 التي أقيمت في إيران، شهدت أكبر حضور جماهيري في ستاد على ستاد اريامهر، وصل إلى 100 ألف متفرج، وهو رقم قياسي لا يزال صامداً حتى الآن.

كانت المباراة النهائية بين أصحاب الأرض والمنتخب الكويتي الذي حافظ على شباكه 70 دقيقة كان فيها متماسكاً ونداً قوياً لأصحاب الضيافة، لكن الدقيقة 71 أخمدت الحلم الأزرق عندما نجح على بارفين في تسجيل هدف الفوز لمنتخب إيران، بعدها حاول لاعبو الكويت إدراك التعادل، لكن الدقائق المتبقية لم تسعفهم في تحقيق ذلك لينالوا لقب الوصيف.