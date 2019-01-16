البلوشي: جوهر لن يلحق بمباراة تركمانستان

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ركز الجهازان الفني والإداري للمنتخب العماني على الجانب النفسي، لتجاوز آثار الخسارة الظالمة التي تعرض لها «الأحمر» أمام أوزبكستان واليابان، في ظل وجود فرصة للتأهل إلى دور الستة عشر في حال الفوز على تركمانستان وانتظار موقف المنتخب مع بقية المجموعات.

وقال مقبول البلوشي مدير منتخب عمان، إن الفريق تعرض لظلم تحكيمي واضح، ولكن الأمر انتهى لأن إيقاف الحكم أو استبعاده لن يعيد نقاط المباراة لنا، مشيراً إلى أن لقاء رئيس الاتحاد العماني سالم بن سعيد الوهيبي حفز اللاعبين ومنحهم دفعة معنوية رغم ما حدث.

وأوضح أن اللاعب محسن جوهر لن يلحق بمباراة تركمانستان، إذ لن يجازف به الجهاز الفني في ظل عدم تعافيه التام من الإصابة رغم جهود الجهاز الطبي.