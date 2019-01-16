صالح: كاتانيتش مدرب جيد ولكن..

المصدر: دبي - علي شدهان

أكد الدكتور جمال صالح خبير الكرة العراقية المعروف أن السلوفيني ستريشكو كاتانيتش المدرب الحالي لأسود الرافدين، يعتبر مدرباً جيداً، لكن الفترة التي قضاها مع منتخب العراق، قد لا تكون كافية بشكل كبير لمعرفته بإمكانيات أسود الرافدين، مشدداً على أن المستقبل يحتاج إلى الكثير من الصبر المقترن بالعمل الجاد القائم على أسس عملية احترافية معروفة من أجل الوصول إلى الغايات المنشودة والأهداف المرسومة.

ولفت الدكتور صالح إلى أنه في حال وصل منتخب العراق إلى ربع نهائي كأس الأمم الآسيوية 17 في الإمارات، فإن ذلك الوصول يعتبر إنجازاً كبيراً في ظل المعطيات الكثيرة المعروفة للمختصين والمعنيين، معتبراً بلوغ أسود الرافدين نصف نهائي البطولة إنجازاً عظيماً لا يوازيه إلا الفوز بلقب البطولة.

وامتدح الدكتور صالح مقدرة المدرب كاتانيتش على إصلاح الأخطاء ومعالجة الهفوات التي ارتكبها اسود الرافدين خلال مباراتهم مع فيتنام في الجولة الأولى من البطولة، مشيداً بمستوى تجاوب اللاعبين وحرصهم على تجاوز كل تلك الأخطاء والهفوات في المباراة الثانية مع اليمن، داعياً لاعبي منتخب العراق إلى ضرورة عدم اللعب الفردي.

وحول رؤيته لمستوى المنتخبات، خصوصاً المشهورة منها، أجاب الدكتور صالح قائلا: أعتقد أن غالبية المنتخبات المعروفة أو القوى المشهورة في الكرة الآسيوية، لم تسجل ظهوراً قوياً بعد، المنتخب السعودي وحده الذي قدم أوراق اعتماده كالعادة، وأثبت أنه مرشح قوي للظفر بلقب الأمم الآسيوية في الإمارات.