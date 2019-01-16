اليمن وفيتنام.. فوز وانتظار

المصدر: العين- طلحة عبدالله

ببصيص أمل ينحصر في التأهل من باب أفضل الثوالث في حال الفوز يلتقي في الثامنة من مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد منتخبا اليمن وفيتنام لحساب الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن نهائيات أمم آسيا الإمارات 2019، وسيكون الفوز هو الخيار الوحيد للمنتخبين للجلوس على طاولة الحسابات والنظر في إمكانية تأهل الفائز إلى المرحلة التالية من المسابقة، حيث يقبع المنتخبان في المركزين الثالث والرابع بترتيب المجموعة من دون أية نقطة بعد أن استأثر منتخبا إيران والعراق على المركزين الأول والثاني على التوالي برصيد (6 نقاط ) لكل منهما.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في وقت سابق من عام 2002 بدورة الألعاب الآسيوية حيث نجح المنتخب اليمني في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، وهو يأمل في تكرار فوزه اليوم على أمل أن يحظى بمقعد في دور الستة عشر للنهائيات الآسيوية، وعمد مدربه خلال التدريبات الأخيرة على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات وبث روح الحماس في اللاعبين للظهور بصورة أفضل والعمل على تحقيق نتيجة إيجابية اليوم، ومن جانبه أكمل المنتخب الفيتنامي تحضيراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس على ملعب المباراة.

ويرغب المدرب السلوفاكي جان كوسيان، المدير الفني للمنتخب اليمني في الاستفادة من نقاط الضعف لدى منتخب فيتنام، وقال: كوسيان خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات المنتخب اليمني لمواجهة الليلة: درسنا المنتخب الفيتنامي جيداً بعد أن تابعنا مبارياته السابقة ووقفنا على نقاط الضعف في صفوفه وسنعمل على الاستفادة منها وفي نفس الوقت سنحرص على تجنب نقاط القوة تطلعاً لتحقيق الفوز في لقاء الليلة، وقد مضت تحضيراتنا للمباراة بصورة جيدة، ونحتاج فقط للتركيز والتوفيق للوصول إلى هدفنا.

ويرى المدرب الكوري بارك هانغ سيو، المدير الفني للمنتخب الفيتنامي، أن مباراة منتخبه اليوم أمام اليمن لن تكون سهلة بالنسبة للمنتخبين كونهما يعانيان الظروف نفسها ويحتاجان للفوز من أجل التأهل، وقال إنه لن يجرى أي تغييرات في تشكيلة المنتخب أو طريقته وسيعتمد نفس الأسلوب الذي خاض به المباراتين السابقتين، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين في أتم جاهزيتهم الفنية والبدنية والنفسية للمواجهة، وهم عاقدون العزم على تقديم أنفسهم بصورة متميزة بما يقودهم إلى ثمن نهائي المسابقة.