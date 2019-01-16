كيروش: ثقة كبيرة

قال البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني إن التحضيرات مضت بصورة جيدة وحصل اللاعبون على قسط وافر من الراحة، والروح المعنوية مرتفعة وتقديم أداء مريح .وقال: ثقتي كبيرة بتركيز فريقي على تقديم أداء مشرف ولعب كرة قدم حقيقية وأن يستعد على أكمل وجه للمباراة وأهم شيء الفوز، لذا لا أرى أي سبب للانفعال العاطفي أو العصبية.

وعن الانتقادات التي توجه للمدرب من حين لآخر، قال: أحب من ينتقدني لأنهم يحققون لي الشهرة، مشيراً إلى أنه سبق أن رشح اليابان وكوريا وأستراليا لنصف النهائي ، لأنهم يبذلون جهداً كبيراً في كرة القدم وفازوا بكأس آسيا الماضية، ونحاول الوصول إلى المربع الذهبي .