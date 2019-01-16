العراق وإيران.. حسم القمة

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

يلتقي المنتخب العراقي بنظيره الايراني في الثامنة من مساء اليوم على ملعب آل مكتوم بنادي النصر بدبي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، وهي ختام دور المجموعات لكأس أمم آسيا المقامة حالياً بالإمارات، حيث يتصارع المنتخبان على قمة المجموعة الرابعة التي يتصدرها المنتخب الإيراني حالياً برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد المنتخب العراقي الذي يحل وصيفاً بفارق الأهداف بين الفريقين، ويسعى المنتخبان إلى فض الشراكة فيما بينهما على صدارة المجموعة بعد أن ضمنا التأهل لدور الـ16.

ونجح المنتخب الإيراني في حصد العلامة الكاملة بعد فوزه على نظيره اليمني 5-0، وعلى فيتنام 2-0، وكذلك المنتخب العراقي الذي فاز على فيتنام 3-2، واليمن 3-0.

وتقف المواجهات المباشرة بين الفريقين في صف المنتخب الإيراني، حيث التقى الفريقان في 20 مواجهة، حقق المنتخب الإيراني الفوز في 12 منها، بينما فاز العراق في 6 مواجهات، وتعادلا في مواجهتين.

وأدى المنتخب الإيراني تدريباته اليومين الماضيين على ملعب نادي الوصل، حيث اطمأن الجهاز الفني على اللاعبين من خلال بعض الخطط التكتيكية، التي تضمن لهم حسم اللقاء أمام العراق. في المقابل أدى «أسود الرافدين» تدريباته على ملعب نادي ضباط الشرطة بدبي، حيث يتطلع العراق إلى حسم الصدارة لصالحه لتسهيل مساره في دور الـ16، واستكمال مشواره بنجاح في أمم آسيا.