كاتانيتش: لا ضغوط

أكد السلوفيني سريتشكو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي على جاهزية فريقه لمنازلة نظيره الإيراني، مشيراً إلى اكتمال صفوف «أسود الرافدين» ولا توجد أي إصابات.

وقال: شاهدنا أداء الفريق الإيراني ولقاؤنا سيكون مختلفاً، موضحاً أن كل منتخب لديه نقاط قوة وضعف، وسنسعى إلى تقديم مردود طيب، بالرغم من حاجتنا للتحسن.

وأضاف: ندخل اللقاء بضغوط أقل من المباريات السابقة، وعلى اللاعبين أن يعملوا على تنفيذ التعليمات بمنتهى الدقة لتحقيق المطلوب. وتابع: اختياري للتشكيلة بناء على أداء اللاعبين والمستويات التي يقدمونها، ومن المهم أن نلعب مباراة جيدة، ولا أفكر في اللقاءات الأخرى، وأهتم بلقاء اليوم فقط.