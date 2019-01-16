ليبي: مهمة صعبة

أكد الإيطالي مارتشيلو ليبي مدرب المنتخب الصيني أنه يسعى للفوز في مباراة كوريا الجنوبية رغم صعوبة المهمة أمام أحد المنتخبات المرشحة للقب، إذ سيمنح الفوز اللاعبين المزيد من الثقة، مشدداً على أنه يركز على منتخب كوريا بالكامل وليس فقط على نجم توتنهام الإنجليزي سون هيونغ مين كون، كوريا لا تمتلك سون فقط وإنما مجموعة جيدة من اللاعبين.

وقال: «نحن تأهلنا بالفعل ولكن المباراة مهمة بالنسبة لنا وصعبة لأن كوريا مرشحة بجانب السعودية وإيران، والفوز سيكون أمراً رائعاً بالنسبة لنا، ويجب ألا نعير اهتماماً كبيراً للاعب واحد فقط». الآن نبحث عن صدارة المجموعة، وفي المرحلة المقبلة سنعرف كيف نتعامل مع المنافس الذي نواجهه .