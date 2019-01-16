بينتو: خيارات مفتوحة

قال البرتغالي باولو بينتو، مدرب كوريا الجنوبية، إنه قد يدفع بلاعب توتنهام الإنجليزي سون هيونغ مين في جزء من المباراة لمعرفة مدى جاهزيته بعد انضمام للمنتخب قبل يومين، مؤكداً أن كل الخيارات مطروحة بشأن إمكانية إراحة بعض اللاعبين، خاصة في ظل وجود بعض المشاكل نتيجة إصابات طفيفة.

وشدد على أن كوريا الجنوبية تلعب من أجل الفوز أمام فريق يقوده مدرب مُحنك وهو ليبي، مشيراً إلى صعوبة المباراة في ظل رغبة المنتخبين في الفوز وتصدر المجموعة.

وأضاف بينتو : خبرة ليبي تشكل تحديا لأي مدرب منافس ، أنا تواجه مدربا حمل لقب كأس العالم ، والعديد من الألقاب مع الأندية في أحد أقوى الدوريات في العالم ، هي تجربة مفيدة لي كمدرب.