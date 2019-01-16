«التنين» و«شمشون».. معركة الصدارة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يلتقي منتخبا كوريا الجنوبية والصين في الخامسة والنصف من مساء اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بدور المجموعات لكأس آسيا.

المباراة تمثل صراعاً بين المنتخبين على صدارة المجموعة الثالثة بعد أن تأهلا إلى دور الستة عشر، إذ تتصدر الصين المجموعة برصيد 6 نقاط بفوزين على قيرغيزستان والفلبين، بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية التي تملك الرصيد نفسه.

ويسعى كلا المنتخبين إلى تحقيق الفوز من أجل إنهاء الدور الأول في الصدارة لتسهيل المهمة في المرحلة المقبلة، وسيكفي التعادل المنتخب الصيني الذي حقق فوزاً صعباً على قيرغيزستان 2-1 في الجولة الأولى ولكنه انتفض وقدم أداء مقنعاً أمام الفلبين واكتسحه بثلاثية، وهو ما يجعل مدرب «التنين» الإيطالي المخضرم مارشيلو ليبي يثق في قدرات لاعبيه على تجاوز المنتخب الكوري.

فيما لن يكون أمام منتخب كوريا الجنوبية «شمسون» سوى الفوز لتصدر المجموعة وذلك بعدما قدم أداء أقل من التوقعات في الجولتين الأولى والثانية إلا أنه يبقى واحدة من القوى الكبرى القادرة على الظهور بشكل أفضل في أي وقت، خاصة بعد أن تعززت صفوف كوريا بانضمام نجمها الأول هيونغ مين سون لاعب توتنهام الإنجليزي، وإن كان المدرب يفضل عدم إشراكه في المباراة بعد أن خاض لقاء توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي قبل يومين وإدخاله التشكيلة بداية من دور الستة عشر.