شيتري: خروج غير مستحقّ

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكد سونيل شيتري مهاجم وقائد منتخب الهند أن الأخير كان بإمكانه العبور إلى الدور الثاني لو لعب بنفس الأداء الذي ظهر عليه في المباراتين الأولى والثانية أمام تايلاند والإمارات، وقال: حاولنا الحفاظ على الكرة، واللعب على الهجمات المرتدة، وكنا قادرين على حسم نقطة التعادل لكن الأخطاء جزء من كرة القدم وعلينا تقبل الخسارة وهذا الخروج غير المستحقّ.

واعترف شيتري أن مواجهة البحرين كانت أصعب مباراة لعدة اعتبارات من بينها أهمية النتيجة لحسم التأهل إلى الدور الثاني، مشيراً إلى أنه من الصعب اللعب بطريقة دفاعية طيلة 90 دقيقة دون ارتكاب أخطاء.

وودع المنتخب الهندي البطولة باحتلاله المركز الرابع في ترتيب فرق المجموعة الأولى، التي تصدرها المنتخب الإماراتي يليه المنتخب البحريني ثم التايلاندي، وصعد الثلاثة بينما ودع «النمور الزرقاء» من الدور الأول.