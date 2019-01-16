ساندو: تعلمنا الكثير من المشاركة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

عبّر حارس مرمى منتخب الهند غوربريت سينغ ساندو عن استيائه من مغادرة نهائيات آسيا في الدقيقة الأخيرة من مباراة البحرين بسبب ركلة جزاء، وقال: صدمت بإعلان الحكم عن ضربة جزاء للبحرين في الدقيقة الأخيرة، كنا نقترب من تحقيق الحلم الذي نسعى إليه منذ سنوات.

وفي تلك اللحظة شعرت أن هذا الحلم من الممكن أن يبتعد عنا مرة أخرى، شعرت أن العالم فوقي وأنه عليّ صد الركلة، في تلك اللحظة لا يوجد شخص غيري قادر على حماية ذلك الحلم، وتمنيت أن أصد الكرة لأسعد الشعب الهندي، لكنني لم أتمكن، نحن مستاؤون من النتيجة، أعتقد أننا كنا نستحق العبور في المركز الثالث، هذه كرة القدم وفي النهاية نحن فخورون بما قدمناه، لقد تعلّمنا الكثير من هذه المشاركة، علينا أن نأخذ الإيجابيات ونترك السلبيات هنا.

وكشف ساندو، أن المدرب كونستانتين أخبر اللاعبين برحيله بعد المباراة، معرباً عن شكره له لما قدمه.