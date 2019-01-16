لاعب سابق يشكر كونستانتين

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حرص فينو جوزيه لاعب منتخب الهند السابق على زيارة المدرب الانجليزي ستيفن كونستانتين وتقديم الشكر له على ما قدمه للكرة الهندية سواء في الفترة الأولى التي درب فيها المنتخب بين 2002 و2005 أو في الفترة الحالية.

وقال فينو: قدم كونستانتين الكثير للمنتخب الهندي، يكفي أن ساهم في الارتقاء به من المركز 176 في تصنيف الفيفا إلى 97، والوصول به إلى نهائيات كأس أمم آسيا وهو حلم كان يراودنا منذ سنوات، نحن سعداء بتحقيق ذلك وبمشاهدة منتخبنا في البطولة وخلفه جمهور بالآلاف، كنا نعتقد أن هذا الحلم من الصعب تحقيقه.

وأضاف: المنتخب قدم وجهاً مشرفاً، وعلينا البناء على هذه المرحلة لتكوين فريق كبير قادر على المنافسة على الألقاب وليس فقط الوصول إلى النهائيات.