رامي حمادة: نحلم باللعب مع الكبار

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قال رامي حمادة، حارس مرمى المنتخب الفلسطيني، إن فريقه أدى مباراة كبيرة أمام الشقيق الأردني بالرغم من ضعف الإمكانيات، مشيراً إلى أنهم يعيشون على أمل اللعب مع الكبار والتأهل بين أفضل 4 فرق حاصلة على الترتيب الثالث.

موضحاً أنهم أدوا مباراة جيدة أمام متصدر المجموعة 7 نقاط، وأضاف قائلاً: «حاولنا طيلة المباراة، خصوصاً الشوط الثاني، صنع الفرص للتسجيل، لكننا اصطدمنا بقوة وتنظيم منتخب الأردن القوي». وعن صيام المنتخب الفلسطيني عن التسجيل، قال: «صادفنا سوء حظ، مع ضعف الإمكانيات ونتمنى أن نتأهل إلى دور الـ16».