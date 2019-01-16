بوركلمانز: قدمنا أداء جيداً في المباريات الثلاث

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أبدى البلجيكي فيتال بوركلمانز مدرب المنتخب الأردني سعادته بما حققه «النشامى» في الدور الأول من البطولة، وإنهاء دور المجموعات في الصدارة برصيد 7 نقاط. وقال: «إذا كنت قد فكرت قبل بداية البطولة أننا سننهي الدور الأول وفي جعبتنا 7 نقاط لكان قيل لي أنني أحمق، ولكن اللاعبين قدموا أداء جيداً على مدار ثلاث مباريات».

وأضاف البلجيكي فيتال بوركلمانز: «لا يهم مع من سنلعب في دور الستة عشر، وسننتظر تحديد منافسنا في المباراة المقبلة، والأهم أننا سنحاول الاستعداد بأفضل صورة ممكنة بدنياً وفنياً وذهنياً خاصة أن اللاعبين لديهم ثقة عالية».

وأبدى بوركلمانز ارتياحه لعدم استقبال المنتخب الأردني لأية أهداف في شباكه في المباريات الثلاث، مشيراً إلى أن مخالفته للتوقعات باللعب بالتشكيلة الأساسية رغم ضمان التأهل في الصدارة نتيجة ثقته في اختياراته من اللاعبين، خاصة أنه من السيئ تغيير عناصر الفريق.