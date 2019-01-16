أرنولد: فريقي استحق الفوز والتأهل

المصدر: العين - البيان الرياضي

أكد المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، المدير الفني للمنتخب الأسترالي، أن فريقه استحق الفوز والتأهل إلى الدور التالي من المسابقة الآسيوية، بعد أن قدم نفسه بصورة جيدة خلال مرحلة المجموعات رغم خسارته في الجولة الأولى، وأوضح أنهم مستعدون لمواجهة أي منتخب في الدور التالي من المسابقة بما في ذلك المنتخب الياباني، لافتاً إلى أنهم سيقاتلون من أجل الدفاع عن اللقب.

وقال أرنولد الذي بدا سعيداً في المؤتمر الصحافي بعد صعود الكنغر الأسترالي إلى ثمن النهائي: المنتخب السوري، فريق محترم ومميز قدم مباراة كبيرة وعاد مرتين إلى اللقاء بمساندة جماهيره العريضة التي ساندته بقوة خلال المواجهة، ولكن لم يساورني القلق بعد تسجيله هدف التعادل الثاني في الجزء الأخير من اللقاء، وقد سبق أن قلت إننا وفي كل يوم نتعلم أشياء جديدة في كرة القدم، وبالطبع أنا سعيد بالتجاسر القوي الذي كان عليه فريقي في أرضية الملعب، حيث كانوا عازمين على تحقيق الفوز وهو ما حدث بالفعل في نهاية المطاف.