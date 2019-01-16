فجر إبراهيم: تغيّر الأداء ولم تتغيّر النتيجة

المصدر: العين - البيان الرياضي

عبّر المدرب السوري فجر إبراهيم، المدير الفني لمنتخب نسور قاسيون، عن أسفه للخسارة التي مُني بها منتخب بلاده أمام المنتخب الأسترالي، أمس، بالجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، ضمن نهائيات أمم آسيا «الإمارات 2019»، وتقدم باعتذاره للجماهير السورية للخسارة والإقصاء من المسابقة الآسيوية.

وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «قدمنا أمام أستراليا أداء مختلفاً عما كنا عليه في الجولتين الأولى والثانية أمام فلسطين والأردن، ولكننا لم نغيّر النتيجة، حيث خسرنا اللقاء وفقدنا الفرصة الأخيرة، وودعنا البطولة، وأبارك للمنتخب الأسترالي تأهله إلى دور الستة عشر، كما أرجو أن أتوجه بالشكر للجماهير السورية التي حضرت بأعداد كبيرة إلى ملعب المباراة، وساندت اللاعبين بقوة منذ البداية وحتى النهاية، وكانت بالنسبة لنا اللاعب رقم واحد».

وأضاف: «ظهرنا بصورة جيدة، ونجحنا في العودة للمباراة بعد أن تأخرنا مرتين، وفي الوقت الذي سعينا فيه لتسجيل هدف الفوز استقبلت شباكنا هدفاً ثالثاً».