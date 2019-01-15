جيجي: لعبنا من أجل الفوز وتصدر المجموعة

نفى لاعب المنتخب الهندي جيجي أنهم لعبوا مواجهة أمس أمام المنتخب البحريني بهدف التعادل لأنه يرتقي بهم إلى الدور الثاني، مؤكداً أنهم لعبوا بهدف تحقيق الفوز وأن تكون صدارة المجموعة الأولى من نصيبهم، لأنه أمر مفيد لهم حال ترقيهم إلى الدور الثاني.

ولفت إلى أن إغلاق المساحات والتمركز الجيد لا يعني أنهم كانوا يلعبون بهدف التعادل لأن التعادل أمر غير مضمون، ويمكن أن يسجل عليك هدف في أي لحظة.

وقال: إنهم كلاعبين كانوا يمنون أنفسهم بتحقيق الفوز ومن ثم الترقي للدور الثاني، وإهداء هذا الترقي إلى الجماهير الكبيرة التي توافدت من داخل وخارج دولة الإمارات، لتقديم الدعم والمساندة لهم فهم كانوا يستحقون فرحة أكبر.