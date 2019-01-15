كونستانتين انتهاء المهمة مع الهند

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

كشف كونستانتين المدير الفني للمنتخب الهندي،عن انتهاء مشواره مع المنتخب الهندي بعد وداع بطولة آسيا، وقال إنه أمضى 4 سنوات متصلة كانت كافية له للذهاب لمشوار جديد، وقدم الشكر للاتحاد الهندي لكرة القدم على تعاونه معه ولجميع اللاعبين. وقال: إن الكرة في الهند تطورت كثيراً من خلال معرفته الجيدة وعمله خلال فترتين مختلفتين في 2005 لمدة 3 سنوات ثم من 2015 لمدة 4 سنوات، وإن المستقبل أمام الهند لتحقيق الكثير في عالم كرة القدم.

ونفى الإنجليزي ستيفين كونستانتين ، أن يكون اعتمد على نتيجة التعادل وتعمد اللعب بخطة دفاعية كما يظن البعض، مؤكداً أن المنتخب الهندي لعب بشكل جيد في الشوط الأول وكان من الطبيعي الميل للدفاع مع مرور الوقت في الشوط الثاني وهذا طبيعي في كرة القدم في ظل الحسابات التي دخل بها المنتخب، ولكن كانت العقوبة شديدة بعد ذلك في الدقيقة الأخيرة بركلة الجزاء التي ارتكبها خط الدفاع.