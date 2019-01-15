ميروسلاف: لا يهمنا من نواجه في الدور الثاني

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

عبر التشيكي ميروسلاف سكوب، مدرب منتخب البحرين، عن سعادته بالفوز الغالي على الهند، وقال إن النتيجة مفرحة حتى لو كانت بهدف وحيد من ركلة جزاء، وأوضح أن لاعبيه نفذوا المطلوب منهم بدرجة كبيرة، وخاصة أنهم واجهوا منافساً قوياً، وقدم ميروسلاف الشكر للجمهور البحريني لحضوره ومساندته التي تشكل دافعاً معنوياً كبيراً للاعبين.

وقال ميروسلاف إنه لا يشغل نفسه بمن يواجه في الدور الثاني سواء أستراليا أو الأردن أو أي منتخب آخر، فالمهم تركيزه على منتخبه، ورحب باللعب في مواجهة أي منافس في الدور الثاني، وإن لاعبيه لديهم العزيمة والإصرار على مواجهة من توقعه الحظوظ أمامهم.

وأشار مدرب البحرين إلى أنه تأهل من مجموعة صعبة نظراً لأن منتخبه هو الوحيد الذي لا يلعب في دوري محترف كالموجود في الإمارات والهند، كما أن اللاعبين التايلانديين معروفون بتفوقهم ومهاراتهم، وقال إن التأهل برغم صعوبته، يعد دافعاً قوياً للذهاب قدماً في البطولة.