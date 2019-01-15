محمد الرميحي: محونا الصورة الباهتة

أعرب لاعب المنتخب البحريني محمد الرميحي عن بالغ سعادته بالفوز المستحق، الذي تم تسجيله على المنتخب الهندي في مواجهة أمس والترقي في إنجاز كبير للبحرين، مؤكداً أن الفوز جاء بعزيمة اللاعبين وإصرارهم على محو الصور الباهتة التي ظهروا بها في مواجهة تايلاند، والخسارة غير المتوقعة التي كادت تتسبب في مغادرتهم للبطولة.

وثمن الرميحي الوقفة الجماهيرية التي وصفها بالمشرفة، وأنها سبب الفوز الذي تحقق ويتوقع منها أن تواصل الدعم والمساندة في الدور الثاني لإهدائهم بطاقة الترقي للدور الثاني مؤكداً أنهم يستحقون الفرحة.