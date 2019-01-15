زاكيروني: تفوقنـا... والتايلاندي لعب على أخطائنا

المصدر: العين - أحمد عيسى

قال الإيطالي زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني، إن منتخبه سيطر على مجريات اللعب في الشوط الأول بعد أن دخل المباراة بقوة وتمكن من فرض أسلوبه على مجريات الكرة ونجح في إحراز هدف مبكر منحه راحة كبيرة.

موضحاً أن المنتخب بعدها واصل تفوقه لكن ظهرت بعض الأخطاء وخاصة في خط الوسط تمثلت في عدم دقة التمريرات الشيء الذي استفاد منه الخصم في الكثير من الحالات، مبيناً أن التايلاندي لعب على أخطاء الإمارات مع اعتماده على الهجمات المرتدة حتى تمكن من تعديل النتيجة في الشوط الأول.

وواصل زاكيروني حديثه في المؤتمر الصحفي قائلاً: في الشوط الثاني لم نقدم المستوى المطلوب لذلك حاولنا تغيير سيناريو المباراة بإجراء تعديلات في التشكيلة والدفع ببعض العناصر، لكن الأداء لم يصل أيضاً إلى مستوى مقنع، عموماً في النهاية حافظنا على نتيجة التعادل الإيجابية رغم أننا كنا نبحث عن الفوز لإسعاد جمهورنا.

تطور

وأوضح المدرب الإيطالي، أن الأداء الذي قدمه المنتخب بشكل عام لم يكن مرضياً وأقل من مباراة الهند السابقة وأضاف: انتظرت أن يتطور المستوى أكثر وأن يقدم اللاعبون مجهوداً كبيراً، لكن اللاعبين خالفوا توقعاتي، وسنحاول أن نعود إلى الأداء المتميز في المباراة المقبلة.

وأكد مدرب منتخبنا الوطني أن الأبيض سيطر على الكرة في الثلاث مباريات خلال المرحلة الأولى من البطولة وأنه كان يتحكم دائماً على الملعب وخاصة في مباراة الهند التي لعب فيها بسرعة وقوة وأضاف: توقعت أن يتحسن المستوى أكثر أمام تايلاند ولكن هذا لم يحدث لأننا افتقدنا التركيز ولم نستفد من عاملي الأرض والجمهور.