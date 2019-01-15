سيرساك: فخور بالتأهل التاريخي للأفيال

المصدر: العين - طلحة عبدالله

أوضح سيرساك مدرب تايلاند " الأفيال"، أن تأهل المنتخب إلى المرحلة المقبلة يعد إنجازاً تاريخياً يستحق أن يفتخروا به كمجموعة، موضحاً أنهم وبعد الخسارة أمام الهند في الجولة الأولى كانت لديهم شكوك كبيرة في إمكانية التأهل.

وأضاف: بعدها حاولنا أن نغير في طريقة لعب الفريق وأن نعتمد على درجة عالية من الإصرار حتى نجحنا في تحقيق الفوز على البحرين ثم خرجنا بتعادل جيد أمام الإمارات منحنا بطاقة التأهل وهو إنجاز يجعلنا في قمة السعادة دون شك.

وتحدث سيرساك عن المباراة أمام «الأبيض» التي انتهت بالتعادل الإيجابي أمس وقال: كنت أعلم أن مواجهة الإمارات صعبة جداً لأنه منتخب قوي كما أنه صاحب الأرض، لكنني في ذات الوقت كنت واثقاً بإمكانية تقديم مباراة جيدة وبالفعل خضنا التحدي بكل قوة ونلنا نقطة التعادل الثمينة وعبرنا إلى مرحلة مهمة في البطولة.