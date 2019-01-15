خالد عيسى.. مهمة مزدوجة

المصدر: العين - البيان الرياضي

أدى خالد عيسى، حارس مرمى منتخبنا الوطني، مهمة مزدوجة في لقاء الأمس، عندما رفض أن يكتفي بدور الحارس الأمين على الخشبات الثلاث، حيث أدى معها مهام دفاعية، وظل يقف على رأس منطقة الجزاء متصدياً لبعض الكرات قبل وصولــها إلى المنطقة الخطــرة، وساهم الأداء الدفاعي الجيد للمتألق خالد عيسى الذي يعتبر حتى الآن واحداً من أفضل نجوم البطولة في تماسك الخط الدفاعي والضغط على الخصم في منطقة وسط الملعب.

كما قام خالد عيسى، حارس الأبيض المتألق أيضاً، بتوجيه زملائه اللاعبين بشكل مستمر من خلال قراءاته الجيدة للملعب، بخلاف تصديه لعدد من الكرات التي شكلت خطورة على منتخبنا الوطني، لكن خالد عيسى كان في الموعد دائماً، وإن كان يتحمل المسؤولية مع زملائه في الدفاع عن الهدف الذي ولج مرماه.