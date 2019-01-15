إسماعيل أحمد: نحتاج إلى وقفة مع أنفسنا

المصدر: العين - البيان الرياضي

أظهر إسماعيل أحمد مدافع منتخبنا الوطني ونادي العين عدم رضائه على المستوى الذي قدمه المنتخب في البطولة حتى الآن، وخاصة في مباراة تايلاند أمس، موضحاً أنهم كلاعبين يحتاجون إلى وقفة مع أنفسهم، لمعرفة الأسباب وحتى يقدموا المستوى الذي يرضي الجماهير في المباريات المقبلة ويتناسب مع التطلعات والطموحات.

وأضاف: زاكيروني لا يتحمل مسؤولية هذا الأداء، نحن كلاعبين لا بد من أن نعرف السبب بوقفة مع أنفسنا ومراجعة لأدائنا في الفترة الماضية حتى نتمكن من تجاوز كل السلبيات ونقدم المستوى المتميز الذي يتناسب مع منتخب الإمارات.

واعتذر مدافع المنتخب للجماهير، موضحاً أنه يدرك تماماً أن الجمهور غير راض لأن هنالك تقصيراً في الملعب، لكن يعدون الجميع بأداء أفضل في المرحلة المقبلة من البطولة وقال: نشكر جمهورنا على الوقفة المستمرة والدعم القوي، ونؤكد أننا كلاعبين سنجتهد حتى نقدم ما يرضيهم.