المتطوعون يستقبلون الجماهير بالحلوى

المصدر: العين ــ البيان الرياضي

استقبل المتطوعون جماهير مباراة الأمس بين الإمارات وتايلاند بالحلوى والقهوة والمياه أمام مداخل البوابات، وانتشرت المتطوعات وهن يحملن الحلوى ويقمن بتوزيعهن على الجماهير مع كلمات الترحيب بالجميع في استاد هزاع بن زايد.

وأظهر الجمهور تقديراً كبيراً للمبادرة التي أقدم عليها المتطوعون وأشادوا بها، مؤكدين أنها لفتة بارعة وسابقة لم تحدث في كل ملاعب العالم. وأوضح عدد من المتطوعين، الذين أشرفوا على عملية استقبال الجماهير، أن الهدف من المبادرة التأكيد على أن كل الجماهير محل ترحاب سواء أصحاب الأرض أو الجمهور الضيف.