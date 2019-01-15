معاً حتى النهاية من أجل الذهب

المصدر: العين - البيان الرياضي

«معاً حتى النهاية» و«قاتلوا من أجل الذهب».. شعاران محفزان، رفعتهما جماهير المنتخب الوطني الإماراتي على لوحتي (تيفو) على جانبين من مدرجات استاد هزاع بن زايد، حيث جرت مباراة الأبيض وأفيال الحرب، في المواجهة الأخيرة بمرحلة المجموعات ضمن نهائيات أمم آسيا الإمارات 2019، وكان للجمهور الحاضر في مدرجات الملعب من أنصار الأبيض الإماراتي، دوره البارز في تعزيز دوافع اللاعبين من خلال التشجيع القوي، حيث تزينت المدرجات باللونين الأحمر والأبيض في مشاهد رائعة جسدت قيمة الانتماء للوطن.