2500 كيلومتر خلف «الأخضر»

المصدر: دبي - علي الظاهري

زياد المطيري وصديقاه، 3 شبان سعوديون جمعهم حب منتخب بلادهم منذ الطفولة، وحرصوا على السفر براً بسيارتهم الخاصة من محافظة حفر الباطن شمال شرق السعودية إلى الإمارات لمسافة تتجاوز 2500 كم ذهاباً وإياباً، لمشاهدة لقاء «الأخضر» أمام لبنان، والتي انتهت لصالح الأول بهدفين مقابل لا شيء.

وتولى القيادة من السعودية زياد المطيري، وتناوب الثلاثة على القيادة في رحلة العودة، نظراً لعودتهم مباشرةً بعد انتهاء اللقاء الأخير.

لعل ما حفز الشبان الثلاثة على تحمّل مصاعب السفر، هو أن إقامة المباراة على أرض الإمارات بلد التسامح، حيث يشعر الجميع بأنه بين أهله في الإمارات. وقال زياد المطيري لـ «البيان الرياضي»، إن احتضان الإمارات للبطولة القارية سهّل من مهمة دعم منتخب بلادهم.