طالبة الإعلام منبهرة بالأجواء الآسيوية

المصدر: الشارقة - العوضي النمر

أبدت عائشة عبدالرحمن، المتطوعة في مجموعة الشارقة، إعجابها بالأجواء الآسيوية، من خلال معايشتها لمنافسات كأس آسيا «الإمارات 2019»، حيث تعمل ضمن فريق العمل الإعلامي المحلي الذي يسعى لتوفير كل الإجراءات والتسهيلات أمام مختلف وسائل الإعلام الذين يغطون الفاعليات المقامة على ملعب نادي الشارقة.

وما ساعد المتطوعة الشابة على تميزها في مهمتها التطوعية أنها طالبة في كلية الإعلام بجامعة عجمان. وأكسبها العمل في كأس آسيا خبرات جديدة واحتكاكاً برجال الإعلام من مختلف دول آسيا.

تقول عائشة: إنها تجربة مثيرة استفدت منها كثيراً على الصعيد الشخصي والمهني.