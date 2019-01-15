الشرطة تطلب حضوراً مبكراً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حثت شرطة أبوظبي جماهير نهائيات كأس آسيا على الحضور المبكر لملاعب إقامة مباريات البطولة لتجنب الازدحام والدخول بيسر وسهولة إلى المدرجات والتعاون مع رجال الشرطة للمساهمة في نجاح هذه البطولة القارية، داعية إياهم إلى التشجيع المثالي الذي يعكس الروح الرياضية الجماعية.

وتعمل فرق الشرطة على تنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مسارات الجمهور قبل وبعد المباريات، وتوفير خدمات الإسعاف، والدفاع المدني، والرعاية لكبار السن وأصحاب الهمم بمساعدتهم بالدخول إلى مدرجات ملاعب البطولة.

وتسهم الفرق من مديريتي، المرور والدوريات، والطوارئ والسلامة العامة، والإدارة العامة للدفاع المدني وإدارتي الشرطة المجتمعية والدوريات الخاصة، وعناصر «كلنا شرطة»، بجهود العمل الجماعي من أجل إسعاد الجماهير وتسهيل دخولهم للملاعب.