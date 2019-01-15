بوركليمانز: نحن جاهزون لأي منافس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قال البلجيكي فيتال بوركليمانز، المدير الفني لمنتخب الأردن، إنه يتابع مباريات الفرق المتوقعة للتأهل إلى دور الـ 16، وبطبيعة الحال مهتم بمعرفة المنافس الذي يواجه الأردن في الدور التالي، وعدم اتضاح هوية الخصم لا يزعجه، حيث إنه يُعد فريقه لأية مواجهة محتملة.

وأضاف: «مواجهة فلسطين بمثابة ديربي قوي لأنه يسعى إلى إضافة النقاط إلى رصيده، لتعزيز حظوظ التأهل»، وقال: «نفتقد خدمات ثلاثة لاعبين». يذكر أن يوسف الرواشدة وسالم العجالين قد تعرّضا للإصابة، وموسى التعمري لحصوله على إنذارين، ومؤكداً أنه يُبدي الاحترام اللازم لجميع الخصوم، والمنتخب الفلسطيني سيعتمد على الثقة والحماس لدى لاعبيه.

وأكد الجزائري نور الدين ولد علي، مدرب المنتخب الفلسطيني، إن فريقه سيخوض مواجهة مصيرية أمام شقيقه الأردني؛ لأنها ستعزز من الحظوظ للتأهل. وقال: «استعدينا بشكل جيد، ونمتلك العزيمة والإصرار على تحقيق الفوز، وأعد جماهير الفدائي بأنهم سيرون مستوى مغايراً، وسيكون النصر حليفنا». وأضاف : «نلعب بحسب الإمكانيات المتاحة، وهدفنا دائماً إسعاد الشعب الفلسطيني».