شفيع: منافس محبب

قال عامر شفيع حارس مرمى المنتخب الأردني، إن المنتخب الفلسطيني من المنتخبات المحببة إليهم، وتربطهم علاقات صداقة مع نظرائهم اللاعبين، لكنهم سيخوضون المباراة بكل جدية بالرغم من التأهل إلى دور الـ 16 لأن هدفهم الأسمى إسعاد الجماهير الأردنية، مشيراً إلى أن الحسابات سوف تكون مغايرة تماماً بالنسبة لمواجهة الدور الثاني، لأن الخاسر سيغادر البطولة.

وأوضح أنه تشرف بالمشاركة مع المنتخب الأردني منذ تأهله للمرة الأولى لكأس الأمم الآسيوية عام 2004، وأيضاً على دور ربع النهائي تحت قيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري، ويرى أن هذا الجيل ذهبي، وأن الحالي لا يقل عنه بالنسبة للمستوى والطموح.