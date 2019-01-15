الدباغ: نتحمل المسؤولية

قال عدي الدباغ لاعب وسط المنتخب الفلسطيني إنهم يتحملون المسؤولية كاملة في تحقيق الفوز أمام الأردن، والتأهل إلى دور 16، لأن هدفهم الأسمى إسعاد الشعب الفلسطيني.

وأضاف فخورون بالتأهل إلى أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي، وإنهم يحاولون قهر الصعاب في ضوء الإمكانيات المتاحة لديهم، مؤكدين أن لديهم المخزون الضخم من الحماس، لمواصلة النتائج الإيجابية، وأن هدفهم الأول تخطي عقبة الأردن الصعبة، والتأهل بين أفضل أربعة منتخبات حاصلين على المركز الثالث.

ووعد الدباغ الجماهير بأنهم سيشاهدون مستوى مغايراً عما ظهر به الفريق أمام أستراليا.