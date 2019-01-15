54.66% نظام الـ 24 منتخباً ناجح

المصدر: دبي-علي شدهان

يرى 54.66 % من المستطلعين عبر استطلاع الرأي، الذي أجرته جريدة البيان، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، نجاحاً في تطبيق نظام مشاركة 24 منتخباً لأول مرة في النسخة 17 من كأس الأمم الآسيوية، فيما يرى 45.33 % خلاف ذلك.

وطرحت البيان على متابعيها في الحسابات الثلاثة، سؤالاً محدداً، مفاده «هل ترى جدوى في نظام الـ 24 منتخباً في كأس آسيا؟»، فجاءت الردود في الموقع الإلكتروني بنسبة 62 % أكدوا على أن النظام ناجح، وفيه جدوى، بينما رأى 38 % العكس، وذكر 55 % عبر «تويتر»، أن النظام مجدٍ، في مقابل 45 % يرون العكس، وانعكس الحال في «فيسبوك»، حيث خلص 47 % من المستطلعين إلى أن النظام مفيد، في مقابل 53 % رأوا خلاف ذلك.