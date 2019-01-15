مغردون: الأخطاء التحكيمية ظلمت العُماني

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

حالة من الغضب من الأخطاء التحكيمية في كأس أمم آسيا عبّر عنها مغردون على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد لقاء المنتخب العُماني بنظيره الياباني في دور المجموعات، حيث رأى المغردون أن حكم المباراة غضّ الطرف عن ضربة جزاء صحيحة للأحمر العماني، ومنح المنتخب الياباني ضربة جزاء غير صحيحة.

بينما اعتبر البعض أن اقتصار تطبيق تقنية الڤار (var) على الأدوار الإقصائية يعتبر ظلماً للمنتخبات التي ودّعت، وكان من المفترض تطبيقها منذ انطلاق البطولة لتقليل الأخطاء التحكيمية التي وصفوها بالفادحة، مؤكدين أن الأخطاء التحكيمية تتكرر وتظلم المنتخبات العربية ومن الصعب السكوت عليها.

مغرد يطلق على نفسه اسم مطلع دون قائلاً: «إلى متى السكوت على الأخطاء التحكيمية في نهائيات آسيا، ، حيث احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لليابان غير صحيحة، ولمنتخب عمان لا يحتسب ضربة جزاء صحيحة 100%». وقال المغرد ذياب البلوشي: «الأخطاء التحكيمية تستمر لليوم الثاني على التوالي وسط حالات أثارت الشكوك».

وقال المغرد محمد الدوسري: «المفروض يتم تطبيق تقنية الفيديو في كأس آسيا لأن الأخطاء التحكيمية مع كل دورة صارت لا تطاق».

أخطاء

وقال ياسر الكهوجي: «الأخطاء تظلم عمان ضد اليابان، تطبيق تقنية الڤار في الأدوار الإقصائية فقط بعد توديع بعض المنتخبات في دور المجموعات ظلم بحد ذاته».

واستحوذت ركلة الجزاء التي لم تحتسب لصالح المنتخب العماني في مواجهته باليابان على تغريدات عدد كبير من المغردين، حيث علق المغرد أحمد بن عبدالعزيز العوضي قائلاً: «للمباراة الثانية على التوالي حكام (شرق أسيا) يتآمرون على الأحمر العماني، ثلاث ضربات جزاء صحيحة لم تحتسب لنا، وضربة جزاء غير صحيحة تحتسب علينا».

احتجاج

وأضاف مغرد بعد أن قام بوضع فيديو لضربة الجزاء العمانية غير المحتسبة، قائلاً: «واضحة وضوح الشمس، ضربة الجزاء لمنتخبنا ظلم واضح لعمان في هذه البطولة، المباراة الأولى بلنتي صحيح لم يحتسب لهم، والآن تم احتساب بلنتي من وحي الخيال عليهم، وتم حرمانهم من بلنتي صحيح!».

وقال آخر: «منتخب عمان اتظلم في الشوط الأول، وضربة جزاء لليابان خيالية، أتمنى فوز عمان لأنه الأحق في الفوز، منتخب اليابان ليس بالمنتخب القوي نفس زمان».