أول ظهور لفيتنام

مع مرور الأيام.. تمضي الأحداث وتبقى منها الذكريات.. ولعل أهم ما حدث في بطولة عام 2007 كان مشاركة أربعة منتخبات للمرة الأولى في التاريخ.. هي: أندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، التي تقاسمت تنظيم البطولة في ملاعبها.

ومن الغريب أن هذه الفرق ودعت البطولة في الدور الأول باستثناء المنتخب الفيتنامي، الذي صعد كثانٍ للمجموعة الثانية إثر فوزه على المنتخب الإماراتي بهدفين نظيفين، وتعادل مع قطر 1-1، وخسارة من اليابان 1-4، وفي هذه النسخة تخلى الحظ تماماً عن الأبيض، حيث ودع المسابقة في دورها الأول، عقب فوزه على قطر بهدفين مقابل هدف، ثم خسر بثلاثية مقابل هدف أمام اليابان، وبثنائية نظيفة أمام فيتنام.