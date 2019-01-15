إعلامي تايلاندي: خدمات الإمارات رائعة

المصدر: العين - البيان الرياضي

عبّر إعلامي تايلاندي مرافق لبعثة منتخب أفيال الحرب، عن بالغ سعادته بالاستقبال المتميّز الذي حظي به وبعثة منتخب بلاده في دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ وصولهم للمشاركة في نهائيات الأمم الآسيوية، وقال سوبجاي في مقطع فيديو مصوّر له، إن دولة الإمارات قدمت لهم خدمات رائعة منذ اللحظة الأولى لوصولهم، والجميع هنا يتفانى في عمله لتقديم أفضل الخدمات للضيوف، ولم نشعر أننا غرباء في هذا البلد، بل كأننا في أرض الوطن.

ويشارك المنتخب التايلاندي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه كلاً من المنتخب الإماراتي، ومنتخب الهند، ومنتخب البحرين، ويحتاج للفوز أو التعادل في مباراة اليوم أمام الأبيض الإماراتي للصعود.