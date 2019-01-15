شوكوروف: احترافي في الإمارات ساعدني

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

أشاد مدافع منتخب أوزبكستان أوتابيك شوكوروف، محترف نادي الشارقة، بتأهل منتخب بلاده إلى دور الـ 16 لكأس أمم آسيا، بعد الفوز الكبير الذي حققه أول أمس على نظيره تركمانستان برباعية نظيفة.

وأشار شوكوروف، إلى أن الاحتراف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، قد أفاده كثيراً في مشاركته الآسيوية الحالية مع منتخب بلاده، حيث سبق أن لعب في ملاعب الإمارات الثمانية، مستضيفة مباريات كأس آسيا، حيث أصبح على معرفة تامة بها، الأمر الذي سهل من مهمته مع المنتخب الأوزبكي، إضافة إلى منح زملائه بالفريق، المعلومات الكافية عن تلك الملاعب.

وقال: «لقد شعرت بسعادة غامرة، عندما هتفت الجماهير باسمي، وسعدت أكثر عندما رأيت هذا العدد الكبير من الجمهور، الذي حرص على الزحف خلف المنتخب ومتابعة مبارياته».

واختتم الدولي الأوزبكي شوكوروف حديثه بالقول: «مواجهتنا بالمنتخب الياباني في ختام دور المجموعات، لن تكون سهلة، ونسعى إلى حصد نقاط المباراة، للاستمرار في صدارة المجموعة».