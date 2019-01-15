طلاب سعوديون: «مدرج أخضرنا نظيف»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

أطلق الطلاب السعوديون الدارسون في الإمارات مبادرة «مدرج أخضرنا نظيف»، وذلك بتنظيف مدرجات الملاعب التي تقام عليها مباريات الأخضر خلال نهائيات كأس أمم آسيا في الإمارات. وأعلن الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالإمارات، الدكتور راشد الغياض في تصريحات صحافية عن دعمه للمبادرة التي تعكس الصورة المشرفة عن الشباب السعودي.

وقامت الملحقية الثقافية السعودية في الإمارات بتسهيل حضور الطلبة لتشجيع ومؤازرة الأخضر بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتم التعريف بالمبادرة في 6 جامعات عبر شؤون الطلاب ورؤساء الأندية في كل جامعة لجميع الطلاب المبتعثين أو الدراسين على حسابهم الخاص وتوفير تذاكر خاصة بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم.