«شمشون» يستعيد سون محترف توتنهام

المصدر: دبي - علي الظاهري

وصل مهاجم منتخب كوريا الجنوبية اللاعب سون هيونغ مين إلى دبي، أمس، استعداداً للمشاركة مع منتخب بلاده أمام الصين غداً ضمن منافسات الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات.

وغاب اللاعب عن أول مباراتين بسبب ارتباطه مع فريق توتنهام الانجليزي، ويعول «شمشون» على خدمات سون هيونغ «26 عاماً» خاصة وأن يعتبر من العناصر البارزة في صفوف المنتخب والفائز بجائزة أفضل لاعب في الاتحاد الآسيوي خلال عامي 2015 و2017.

يتوقع أن يبقى هيونغ على مقاعد البدلاء في مباراة كوريا الجنوبية والصين غداً، لمنحه المزيد من الراحة، خاصة وأن المنتخب الكوري الباحث عن استعادة لقب قاري غائب عن خزائنه منذ عام 1960، ضمن مقعده في دور الـ16، عقب فوزه بنتيجة واحدة، 1-0 على الفلبين وقيرغيزستان، ويتساوى حالياً في رصيده مع الصين، ولكل منهما 6 نقاط.

وغادر سون هيونغ إنجلترا بعد انتهاء مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد والتي انتهت لصالح الأخير بهدف دون مقابل ضمن منافسات «البريميرليغ».

وتبني الجماهير الكورية الكثير من الآمال على هيونغ، لقيادة «محاربي التايغوك» إلى منصة التتويج، بعدما سبق وقاد منتخب كوريا الجنوبية للفوز بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الآسيوية في أكتوبر الماضي.