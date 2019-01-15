مشجع العراق حديث «السوشيال ميديا»

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، تداول مقطع فيديو لأقدم مشجعي منتخب العراق وهو مهدي الكرخي، وتضمن المقطع انبهار المشجع العراقي بمدى التطوّر والازدهار الذي تعيشه الدولة بفضل القيادة الرشيدة، ومضيها على نهج المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ونال الفيديو إعجاب شريحة واسعة من المتابعين في مختلف وسائل التواصل، ووثقت عدسة هاتف المشجع العراقي المنظر الرائع بالقرب من بحيرة خالد في الشارقة أمام مقر إقامة بعثة المنتخب العراقي، حيث أعاد مشهد القوارب السياحية «العبارات» على ضفاف البحيرة، الذكريات في شط العرب في محافظة البصرة، مشيراً إلى أن بطولة كأس أمم آسيا 2019 كشفت عن حجم التطوّر في شتى مناحي الحياة بالإمارات، والذي قادها إلى الارتقاء في مصاف دولة العالم المتقدمة.