بشار رسن: العراق يستهدف الصدارة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد بشار رسن لاعب وسط منتخب العراق، أن فريقه متشوق لخوض المواجهة الثالثة أمام إيران غداً، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، وذلك بعد الفوز على اليمن 3-0 أول من أمس، على ملعب استاد مدينة الشارقة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا.

وقال رسن: «أريد أن أهنئ الجهاز الفني والشعب العراقي، بعدما قدمنا مستوى جيداً وسجلنا ثلاثة أهداف، وكنا نسعى للحاق بمنتخب إيران في فارق الأهداف، وسوف نضع أول مباراتين خلف ظهورنا ونركز على المباراة إيران، لأن الفائز يتصدر المجموعة، ونظرياً سيكون طريقه أسهل في الأدوار الإقصائية».

وأضاف: «منتخب إيران الأعلى في تصنيف المنتخبات الآسيوية، وهو مرشح لبلوغ النهائي، وستكون المباراة صعبة، لأن المنتخب الإيراني مميز، ولكننا أيضاً فريق مميز، ونمتلك العديد من المواهب الشابة في صفوفنا، وشاهد الجهاز الفني مباراتي منتخب إيران في كأس آسيا، وسيقوم باختيار التشكيلة الأنسب وإعداد الخطط المناسبة من أجل المباراة».

وتابع: «هناك منافسة كبيرة بين لاعبي الفريق من أجل موقعهم في التشكيلة الأساسية، ولكننا نلعب كوننا وحدة واحدة، وفي النهاية كل اللاعبين قادرون على تقديم مستوى جيد من أجل الفريق، والمدرب قرر من سيبدأ المباراة أمام فيتنام وأمام اليمن، بالاعتماد على تكتيك اللعب في كل مباراة، وفي المباراة الثالثة أمام إيران سيكون الأمر مشابهاً».

وأعرب عن شكره للجماهير العراقية التي ساندت الفريق، قائلاً: «أشكر كل الجماهير التي حضرت في الشارقة، وكذلك في المباراة السابقة في أبوظبي، ونحن نتطلع لمشاهدتهم أمام إيران في دبي، وأريد أن أشكر الجماهير التي سافرت من كل المدن العراقية لمساندتنا، وأشكر أيضاً كل من يساندنا في العراق، ونأمل أن نواصل الانتصارات من أجل إسعاد الشعب العراقي».