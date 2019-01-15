أرنولد: حددنا نقاط ضعف المنافس ونطارد النقطة السادسة

المصدر: العين- البيان الرياضي

أكد المدرب الأسترالي، غراهام أرنولد، المدير الفني، لمنتخب الكانغارو، جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب السوري، مساء اليوم، وقال إنهم تابعوا المنافس في مباراتيه السابقتين، وحددوا بدقة نقاط القوة والضعف وسيضعون خطتهم بناء عليها، وتوقع أن يقدم منتخب بلاده أداء أفضل في مباراة اليوم من ذلك الذي كان عليه في المواجهة السابقة أمام فلسطين، وأوضح أن اللاعبين تعافوا بعد المباراة السابقة وهم يتمتعون بصحة جيدة بما يجعلهم قادرين على أداء عمل جيد في الميدان.

وقال أرنولد، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات فريقه لمواجهة الليلة: نحن نحترم المنتخب السوري ونعرف أنه يطمح في التأهل ولديه لاعبون أقوياء ولكننا أيضاً نرغب في الفوز وحصد النقاط الثلاث، وهو الأمر الذي نوليه كل اهتمامنا وكامل التركيز ونثق بقدراتنا خصوصاً أن جميع اللاعبين متحمسون بشدة ولديهم الحوافز للحصول على النتيجة الإيجابية.

من ناحيته أكد فجر إبراهيم، مدرب المنتخب السوري، أنه جاء إلى الإمارات من أجل مساعدة نسور قاسيون، لتجاوز أحداث مباراتي فلسطين والأردن بالجولتين الأولى والثانية، والتحليق بقوة في ثمن النهائي الآسيوي، بعد الفوز على أستراليا في مباراة الليلة، لافتاً إلى أنه لا يفكر في المجد الشخصي بقدر تفكيره في كيفية تحقيق الفوز، والتأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة لإسعاد الشعب السوري.

وأوضح أنه عمل منذ قدومه على الجانب النفسي للاعبين، مشيراً إلى أنهم عبروا عن عدم رضائهم بما حدث، وتعاهدوا على القتال والتجاسر بقوة للتعويض وتحقيق التطلعات، وأكد أن هدفه هو تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في المسابقة وليس (الثأر) من المنتخب الأسترالي، الذي فاز على سوريا في تصفيات كأس العالم الأخيرة، لافتاً إلى أن لغة كرة القدم لا تحتمل مفردات من هذا النوع.