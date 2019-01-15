جمهور كبير يساند المنتخب السوري

ينتظر أن تحظى مباراة نسور قاسيون والكانغارو الأسترالي المقررة في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم باستاد خليفة بن زايد لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، حضوراً جماهيرياً طاغياً بعد أن أكدت مصادر مطلعة أن جماهير المنتخب السوري حجزت قبل المباراة نحو 7000 تذكرة.

فيما أعلنت روابط مشجعي المنتخب المتواجدة بالدولة جاهزيتها للحضور ومؤازرة اللاعبين في المواجهة الحاسمة أمام المنتخب الأسترالي، حيث لا خيار أمام نسور قاسيون سوى تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث لضمان حجز مقعده في دور الستة عشر من نهائيات أمم آسيا الإمارات 2019.