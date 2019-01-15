الصالح: نكون أو لا نكون

يعتقد أحمد الصالح، لاعب المنتخب السوري، أن مباراتهم اليوم في مواجهة حامل اللقب الأسترالي بمثابة الفرصة الأخيرة لهم وقال: ندخل المواجهة بشعار نكون أو لا نكون، وهدفنا هو مسح دموع الجماهير السورية بعد النتائج الأخيرة، ولأجل ذلك سنقاتل بقوة في ملعب المباراة مع إدراكنا أن المنتخب الأسترالي لن يكون صيداً سهلاً.

وأوضح أن تولي المدرب فجر إبراهيم لقيادة الفريق، أخيراً، عزز كثيراً من دوافعهم المعنوية لأنه يعرفهم ويعرفونه، وهو يملك الذكاء والقدرات لقيادة المنتخب لتحقيق التطلعات، وأشار إلى أن سوء النتائج في المباراتين السابقتين يتحمّلها المدرب الألماني المقال بيرند شتانغة، لأنه لم يوظف اللاعبين على النحو الصحيح.