ريان: جاهزون تماماً

توقع ماثيو ريان، حارس مرمى المنتخب الأسترالي، مباراة صعبة لمنتخب بلاده أمام منافسه السوري الليلة، وأكد جاهزيتهم لكل الاحتمالات بعد أن عملوا بجد وتفانٍ، وكانت انتفاضتهم قوية أمام المنتخب الفلسطيني في المباراة الأخيرة.

وقال: نرغب في متابعة نتائجنا القوية مع احترامنا لطموحات المنتخب السوري القوي، الذي سبق وأن لعبنا ضده في تصفيات كأس العالم، وهو يجيد الضربات الثابتة وكاد أن يسجل منها في ثلاث مناسبات في تلك المباراة، ولديهم عناصر قوية مثل عمر السومة، ولكننا سنركز في المباراة على الفريق بأكمله، وليس على لاعب أو اثنين، وقد استفدنا من الدروس التي خرجنا بها من المباراتين السابقتين، ونرغب في تحقيق الفوز.