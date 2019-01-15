لاعبو الدوري لا يشاهدون كأس آسيا

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أبدى لاعب فريق عجمان حسن زهران أسفه على عدم تمكنه ومعظم لاعبي دوري الخليج العربي من مشاهدة مباريات كأس آسيا حالياً سواء داخل الملاعب أو عبر التلفزيون، وأرجع زهران السبب إلى استمرار برامج إعداد كل الفرق وموعد التمارين، وقال إنه واللاعبين بالكاد يكونون قادرين على مشاهدة مباريات منتخبنا الوطني في البطولة نظراً لضيق الوقت وتزامن موعد بداية المباريات مع خروج اللاعب من منزله إلى التمرين وعند العودة من التمرين تكون آخر مباراة على وشك النهاية.

وقال زهران لـ «البيان الرياضي» إن هذا التزامن جعل المدربين يضبطون مواعيد التمارين في توقيت مناسب في اليوم الذي يلعب فيه منتخب الإمارات، حتى يتمكن اللاعبون على أقل تقدير من مشاهدة مباراة منتخب بلده، مشيراً إلى أنه وكل زملائه كانوا يتمنون التواجد داخل الاستاد للمشاركة في تشجيع المنتخب عن قرب.