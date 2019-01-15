مجموعة دبي تكسب التحدي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد علي عمر، نائب مدير مجموعة دبي بكأس آسيا لكرة القدم 2019، بالنجاح التنظيمي الذي تحققه الإمارات في نهائيات كأس آسيا الحالية، وأثنى على الجهود التي يقوم بها كل العاملين واللجان المنظمة والمتطوعون في البطولة القارية، وخاصة في مجموعة دبي، والتي سابقت الوقت لكسب التحدي، ولتكون جاهزة للمشاركة في استضافة مباريات كأس آسيا وبنجاح، على ملعبي استادي آل مكتوم بنادي النصر، وراشد بنادي شباب الأهلي.

وأوضح أن دبي كانت أمام تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية، لإتمام كافة التحضيرات في توقيتها، وبفضل تضافر كافة الجهود، وتوجيهات المهندس مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، تم الانتهاء من مشروع استاد آل مكتوم في موعده، ليكون أيقونة آسيا والنسخة السابعة عشرة من البطولة القارية، ولتحقق المجموعة النجاح الذي أشادت به كل المنتخبات التي خاضت مبارياتها وتدريباتها في دبي.